مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: قائد الإنتاج يقترب من الانتقال لـ سموحة
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 00:39
كتب : أحمد شاكر
يقترب محمود البدري قائد الإنتاج الحربي من الانتقال إلى سموحة خلال سوق الانتقالات الصيفية.
محمود البدري
النادي : لاعب حر
وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "محمود البدري ينتهي تعاقده مع الإنتاج بنهاية الموسم الجاري".
وواصل "الأولوية كانت للإنتاج واللاعب جلس بالفعل في اجتماع مع إدارة ناديه لكنهما لم يتوصلا لاتفاق حول التجديد".
وأضاف "تواصل فرج عامر ريس سموحة مع اللاعب واتفقا على كافة التفاصيل ومن المقرر أن يتم الانتقال عقب نهاية الموسم الجاري من الدوري".
صاحب الـ299 عاما انضم للإنتاج قادما من طلائع الجيش في عام 2018.
وشارك قلب الدفاع في 60 مباراة مع الإنتاج سجل خلالهم ثلاثة أهداف.
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