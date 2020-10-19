تقرير مغربي: الرجاء سيطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل لقاء الزمالك

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 22:18

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الرجاء قبل لقاء الزمالك

ينوي الرجاء البيضاوي التقدم بطلب للجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل لقاء الزمالك بعد ارتفاع عدد المصابين في صفوفه بفيروس كورونا.

وذكر موقع "Le360" المغربي في تقرير له اليوم الإثنين أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الرجاء وصل لست حالات.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمصدر مسؤول في نادي الرجاء فإنهم ينوون مراسلة كاف لطلب تأجيل المباراة المقرر إقامتها في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل في استاد القاهرة.

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وجاءت إصابات كورونا التي أُعلن عنها اليوم الإثنين لكل من محسن متولي وعمر العرجون وأنس جبرون وعبد الإله الحفيظي.

هذا بالإضافة لإصابة محمد أزريدة وأيوب نناح وغابا بالفعل عن لقاء الذهاب ولن يستطيعا اللحاق بالإياب.

وأوضح التقرير أن نادي الرجاء يرغب في الاستفادة من البروتوكول الصحي من قبل كاف بأنه حال وجود أكثر من خمس حالات في صفوف أي فريق فيتم تأجيل اللقاء.

الرجاء الزمالك في إفريقيا
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