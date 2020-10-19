مباشر في الكونفدرالية - نهضة بركان (1)-(1) حسنية أغادير.. الفيديو يلغي الهدف

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

الزمالك - نهضة بركان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان ضد حسنية أغادير في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 43: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة للفيديو

جووووووووووول محسن ياجور يسجل الهدف الثاني لنهضة بركان

ق 30: جووووووووووووووول عماد الكيماوي يسجل التعادل

ق 20: جووووووووووول محمد عزيز يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 18: ركلة جزاء لنهضة بركان بعد عودة الحكم إلى الفيديو

انطلاق المباراة

نهضة بركان حسنية أغادير الكونفدرالية
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