استراحة في الكونفدرالية - نهضة بركان (1)-(1) حسنية أغادير
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان ضد حسنية أغادير في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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ق 43: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة للفيديو
جووووووووووول محسن ياجور يسجل الهدف الثاني لنهضة بركان
ق 30: جووووووووووووووول عماد الكيماوي يسجل التعادل
ق 20: جووووووووووول محمد عزيز يسجل الأول من ركلة جزاء
ق 18: ركلة جزاء لنهضة بركان بعد عودة الحكم إلى الفيديو
انطلاق المباراة
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