مباشر في إفريقيا – الرجاء (0)-(1) الزمالك.. أبو جبل والدفاع ينقذ

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء والزمالك، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 57 سفيان رحيمي يمر من أحمد عيد ويرسل عرضية يتصدي لها أبو جبل بمساعدة دفاع الزمالك.

ق. 55 إنذار أول في اللقاء لـ محمد أبو جبل بسبب إهدار الوقت.

ق. 51 أووووه بنشرقي يمر من الحارس بمهارة فائقة ويمرر إلى أوباما الذي يسدد لكن الدفاع ينقذ. الحكم احتسب تسللا على الزمالك لكن الإعادة أظهرت صحة موقف بنشرقي وبالتالي لو سٌجل الهدف لاحتسب بواسطة الفيديو.

تغيير أول للرجاء بمشاركة محمد المكعازي بدلا من فابريس نجوما

نهاية الشوط الأول

ق. 42 رأسية من سفيان رحيمي وأبو جبل يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 37 عرضية من بن مالانجو وأبو جبل يتألق ويمسك بها قبل سفيان رحيمي.

ق. 36 مرتدة للرجاء تنتهي بتصويبة من بن مالانجو لكن بجانب القائم.

ق. 35 مخالفة ينفذها زيزو ويقابلها مصطفى محمد برأسية لكن في يد زنيتي.

نصف ساعة مرت من اللقاء والزمالك متقدم في النتيجة

ق. 25 مخالفة لصالح محسن متولي لاعب الرجاء من منطقة خطرة.

ق, 18 تصويبة من بن مالانجو فوق مرمى أبو جبل.

ق 16 جوووووووووول أووووول للزمالك. عرضية من زيزو ويقابلها بنشرقي برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 14 سفيان رحيمي يسقط داخل منطقة جزاء الزمالك والحكم كان قريبا ولم يحتسب أي شيء.

ق. 10 عرضية من زيزو وبنشرقي يستلم الكرة ويتوغل ويسدد بقوة لكن أنس زنيتي يتصدى بثبات.

ق. 9 المخالفة تنفذ قصيرة وتصويبة أولى من الحفيظي يمسك بها أبو جبل بثبات.

ق. 8 مخالفة لصالح الرجاء على حساب إسلام جابر من منطقة خطرة.

ق. 5 عرضية من الجهة اليسرى عن طريق عبد الإله الحفيظي يمسك لها محمد أبو جبل.

ق. 4 وصول أول من الرجاء لمنطقة جزاء الزمالك بكرة إلى بن مالانجو لكن تطول وتخرج رمية تماس.

بداية المباراة

في إفريقيا الرجاء الزمالك
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