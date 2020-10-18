السعيد ودونجا يشاركان في مران بيراميدز استعدادا لمواجهة هوريا

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 19:18

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي

عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي

شارك عبد الله السعيد قائد بيراميدز في مران فريقه الجماعي في المغرب، استعدادا لمواجهة هوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب بيراميدز ضد هوريا مساء الثلاثاء في نصف نهائي الكونفدرالية في المغرب.

كما شارك أيضا نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط في تدريبات بيراميدز الجماعية.

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واكتفى الثنائي منذ وصول بيراميدز إلى المغرب بتدريبات خاصة منفردة لتجهيزه استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية بملعب مولاي رشيد.

بينما وصل التونسي عمر العيوني التدريبات الفردية للتعافي من الشد في العضلة الضامة.

عبد الله السعيد بيراميدز الكونفدرالية
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