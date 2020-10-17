الاتحاد السكندري يعتمد الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السكندري تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن.

حسام حسن سيتولى الإدارة الفنية للاتحاد، فيما سيكون طارق سليمان مدربا عاما، وإبراهيم حسن مديرا للكرة.

الجهاز الفني سيضم حسن مصطفى كمدرب مساعد، وعماد المندوه مدرب لحراس المرمى.

وسيكون وليد بدر مديرا إداريا للفريق، ومعه سمير محجوب، وأحمد متولي.

وسيتواجد محمد عدنان كرئيس للجهاز الطبي، ومعه محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل، وإسلام السيد، ومحمد حسن، ومحمد حسنين كمدلكين.

وسيبدأ الجهاز الفني الجديد للفريق مهمته في مباراة المقاولون العرب المقبلة في ربع نهائي كأس مصر.

حسان حسن حضر مباراة اليوم للاتحاد السكندري أمام الإنتاج الحربي من المدرجات.

وخسر الاتحاد أمام الإنتاج بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.