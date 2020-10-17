مباشر في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. جووووووووووووووووووووووووول معلول والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق 62: جووووووووووووووول علي معلول يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 61: ضربة جزاااااااااااااااء للأهلي بعدما لمست الكرة يد جبران مدافع الوداد من تسديدة أجايي

ق 57: الشحات يهدر انفراد

ق 55: إنذار لأيمن أشرف

تغيير أول للأهلي بنزول حمدي فتحي بدلا من أليو ديانج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 42: الشناوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام بديع أوك بعد عودة الحكم للفيديو وتأكيد الركلة

ق 39: ركلة جزاء للوداد على محمد الشناوي

ق 26: تسديدة خطيرة من مروان محسن تمر أعلى المرمى

ق 24: الشحات ينطلق من الناحية اليمنى ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الوداد

ق 22: إنذار ليحيى عطية الله

ق 20: إنذار لأليو ديانج

ق 4: جووووووووووووووول أفشة يسجل الأول للأهلي

انطلاق المباراة