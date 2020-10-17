مباشر في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. جووووووووووووووووووووووووول معلول والثاني

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 20:12

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الوداد - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – الشناوي يحرس المرمى.. أجايي ومروان والشحات يهاجمون الوداد تشكيل الوداد – مفاجأة في الهجوم.. أووك والحداد والكرتي يقودون اختيارات جاموندي ضد الأهلي الأهلي يعلن مواجهة الوداد في استاد القاهرة بعثة الأهلي إلى مطار الدار البيضاء عقب مواجهة الوداد مباشرة أسطورة المغرب لـ في الجول: مواجهة الوداد والأهلي صعبة.. وأتوقع متعة بين الرجاء والزمالك

ــــــــــــــــــــ

ق 62: جووووووووووووووول علي معلول يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 61: ضربة جزاااااااااااااااء للأهلي بعدما لمست الكرة يد جبران مدافع الوداد من تسديدة أجايي

ق 57: الشحات يهدر انفراد

ق 55: إنذار لأيمن أشرف

تغيير أول للأهلي بنزول حمدي فتحي بدلا من أليو ديانج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 42: الشناوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام بديع أوك بعد عودة الحكم للفيديو وتأكيد الركلة

ق 39: ركلة جزاء للوداد على محمد الشناوي

ق 26: تسديدة خطيرة من مروان محسن تمر أعلى المرمى

ق 24: الشحات ينطلق من الناحية اليمنى ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الوداد

ق 22: إنذار ليحيى عطية الله

ق 20: إنذار لأليو ديانج

ق 4: جووووووووووووووول أفشة يسجل الأول للأهلي

انطلاق المباراة

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر زيدان: لم أجر 4 تغييرات لأحمّل اللاعبين المسؤولية.. وليس هناك أعذار للهزيمة 19 ثاتيه | أوروبا
فرجاني يوجه رسالة للاعبي الزمالك "كل الدعم لكم ويعلم الله كم قاتلت للمشاركة" 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يعتمد الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.. ومؤتمر لتقديمه 47 دقيقة | الدوري المصري
أمام أعين حسام حسن.. الإنتاج يخطف الاتحاد في الـ +90 ساعة | مصر
مباشر في إسبانيا - خيتافي (1) (0) برشلونة.. جوووووووول ماتا ساعة | أوروبا
انتصار تاريخي.. قادش يقهر ريال مدريد في العاصمة لأول مرة على الإطلاق ساعة | أوروبا
عاد من كورونا ليحتل سان سيرو.. زلاتان يحسم دربي الغضب لـ ميلان ساعة | أوروبا
عقدة الاتحاد تتواصل.. جوارديولا يثأر من أرتيتا وسيتي يحبط أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك