مباشر في إفريقيا - الوداد (0)-(1) الأهلي.. الشنااااااااااااااااااااااااااااااااااااوي يتصدى لركلة الجزاء
السبت، 17 أكتوبر 2020 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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ق 42: الشناوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام بديع أوك بعد عودة الحكم للفيديو وتأكيد الركلة
ق 39: ركلة جزاء للوداد على محمد الشناوي
ق 26: تسديدة خطيرة من مروان محسن تمر أعلى المرمى
ق 24: الشحات ينطلق من الناحية اليمنى ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الوداد
ق 22: إنذار ليحيى عطية الله
ق 20: إنذار لأليو ديانج
ق 4: جووووووووووووووول أفشة يسجل الأول للأهلي
انطلاق المباراة