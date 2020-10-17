انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) قادش.. سقوط تاريخي

يستقبل ريال مدريد نظيره قادش على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.81 تسديدة بنزيمة القوية ترتد من العارضة

ق.78 دخول لوكا يوفيتش بدلا من توني كروس

ق.67 رأسية من فينيسيوس بعد عرضية كروس، لكنها تمر بجوار القائم

4 تغييرات لـ ريال مدريد: دخول أسينسيو، ميليتاو، كاسيميرو، فالفيردي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 خطأ قاتل من كورتوا ولوزانو يفشل في قتل ريال مدريد

ق.38 رأسية خطيرة من رافا فاران لكن تمر بجوار القائم بقليل

ق.30 لوزانو يهدر فرصة تسجيل الثاني بعد انفراده بـ كورتوا الذي يواصل التألق ويتصدى

ق.16 جوووووووول لوزانو يسجل الأول لـ قادش بعد تمريرة نيجريدو

ق.14 تصدٍ مذهل من كورتوا أمام تسديدة خوان كالا

ق.8 تهديد جديد من قادش بواسطة لوزانو هذه المرة بعد تمريرة نيجريدو، لكن كورتوا يتصدى

ق.2 فرصة مؤكدة لـ قادس وتسديدة من ألفارو نيجريدو لكن سيرخيو راموس ينقذ الكرة من على خط المرمى بأعجوبة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد 20 دقيقة