كلوب: إنجاز صلاح؟ لست في مزاج جيد للحديث عن ذلك.. وننتظر ما سيحدث مع فان دايك وألكانتارا

لم يعط يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الكثير من وقته عقب الدربي، للحديث عن إنجاز محمد صلاح ووصوله للهدف رقم 100 بقميص الريدز.

صلاح دخل تاريخ ليفربول كثالث أسرع لاعب في تاريخه النادي الإنجليزي يصل للهدف رقم 100، وذلك بعدما سجل في مرمى إيفرتون في لقاء انتهى بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: "للأسف، أتمنى أن يجد أحدكم (الصحفيون) في ملاحظاته التي يكتبها كم مرة تحدثت عن مدى جودة وروعة صلاح، ومدى عظمة كل لاعبي الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لليفربول "الهدف عظيم، ولكني لست في مزاج جيد للحديث عن ذلك الآن".

وأردف "نعم الهدف عظيم وأرقام صلاح لا تُصدق. هذا جنوني حقا، ولكن حتى صلاح نفسه لا يريد الحديث عن ذلك في تلك اللحظة".

وتطرق كلوب للحديث عن إصابتي فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا، قائلا: "ألكانتارا أخبرني بعد اللقاء بأنه يعتقد بأنه تعرض لإصابة".

وأكمل حديثه قائلا: "سننتظر ونرى مصيره، ولكنه شعر بأنه أصيب ولذلك علينا إلقاء نظرة عليه".

وتعرض ألكانتارا لضربة قوية في الدقائق الأخيرة من المباراة من ريتشارليسون، قبل أن يخرج الأخير مطرودا.

وعن فان دايك وإصابته بعد 10 دقائق في الدربي، كشف كلوب: "لا أعلم مدى إصابته، ولكنها لا تبدو جيدة".

واستكمل "فان دايك دائما ما يلعب ببعض الآلام، وشارك في كل مبارياتنا ولكنه لم يقدر على الاستمرار في الملعب بسبب ألم تلك الإصابة التي تعرض لها، ولذلك فهي ليست جيدة. سننتظر ونرى".









































صلاح وصل للهدف رقم 100 مع ليفربول في جميع المسابقات، ليصبح ثالث أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز والرقم 17 في تاريخ النادي.

فيما أصبح كالفيرت لوين أول لاعب في تاريخ إيفرتون يسجل في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي في التاريخ، والرابع في المسابقة.

كما حافظ ليفربول على سجله دون خسارة أمام إيفرتون في آخر 23 مباراة في الدربي بالفوز في 11 والتعادل في 12.

ووصل إيفرتون للنقطة 13 في صدارة الدوري، بينما وصل ليفربول للنقطة العاشرة في المركز الثاني.