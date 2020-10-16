عمرو مرعي: اللعب لـ الأهلي حلمي.. بأي عين يطلب بيراميدز 40 مليون لبيعي؟

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

عمرو مرعي - محمد الشناوي - الأهلي - المقاصة

كشف عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز عن أمنيته باللعب لفريق الأهلي إذا عَرض عليه الأمر.

وقال عمرو مرعي المعار لمصر للمقاصة بعد مباراة فريقه مع سموحة" "بالتأكيد أتمنى اللعب للأهلي. حلمي منذ صغري".

وأضاف لقناة أون تايم سبورتس "لا أعلم حقيقة طلب بيراميدز لـ 40 مليون جنيه لكن بأي عين طلبوا هذا المبلغ إذا كان صحيحا؟ لا يفترض أن يطلبوا شيئا".

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وواصل "بالتأكيد منزعج إن كان الكلام صحيحا، وبالتأكيد سأقبل دون تفكير إذا طلب الأهلي ضمي".

وأتم الأمر ليس مرتبطا بالماديات. إطلاقا".

عمرو مرعي انضم لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي قادما من النجم الساحلي.

صاحب الـ28 عاما يقضي الموسم الجاري معارا لنادي مصر للمقاصة.

وشارك عمرو مرعي في 25 مباراة هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 7 أهداف.

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