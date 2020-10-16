"بامكانكم التنفس الآن".. رسميا - وست هام يضم الجزائري بن رحمة

أعلن نادي وست هام الإنجليزي بشكل رسمي تعاقده مع الجناح الجزائري الرائع سعيد بن رحمة من صفوف برينتفورد الإنجليزي.

سوق الانتقالات في إنجلترا انتهى في الخامس من أكتوبر الجاري، ولكن وبعد تعديلات رابطة الدوري الإنجليزي، أصبح يحق لأي فريق من الدوري الممتاز التعاقد مع أي لاعب من الدرجة الأولى في إنجلترا، والعكس صحيح، لموعد أقصاه الـ 16 من الشهر الجاري.

واليوم وفي اللحظات الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات بالكامل، نجح وست هام أخيرا في ضم بن رحمة، ليعلن عن الصفقة تحت عنوان "بامكانكم التنفس الآن".

ووقع بن رحمة على عقود انتقاله لـ وست هام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية شراء، على أن يظهر بالقميص رقم 9 مع كتيبة ديفيد مويس.

وقال بن رحمة: "سعيد للغاية بأنني أصبحت جزءًا من نادي وست هام".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "وست هام فريق تاريخي وامتلك ولا يزال يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين".

وتابع "تحدثت مع المدرب ولذلك أعرف جيدا ماذا ينتظر مني، وسأحاول تقديم كل ما لدي داخل الملعب".

الجزائري صاحب الـ 25 عاما انضم لـ برينتفورد عام 2018 قادما من نيس الفرنسي.

ولعب بن رحمة 46 مباراة الموسم الماضي مع برينتفورد، ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 10.

هذا الموسم، بدء بن رحمة بنفس القوة ونجح في تسجيل هدفين في 3 مباريات.

وظهر بن رحمة بقميص منتخب الجزائر في 4 مناسبات كان آخرها أمام نيجيريا يوم الجمعة الماضي في لقاء ودي استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.