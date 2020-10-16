رسميا - توتنام يعلن ضم مدافع سوانزي ومنتخب ويلز
الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 19:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام في بيان رسمي ضم جو رودون مدافع نادي سوانزي سيتي بعقد طويل الأمد حتى صيف 2025.
جوي رودون
النادي : ليدز يونايتد
وسيرتدي المدافع الدولي الويلزي صاحب الـ22 عاما القميص رقم 14 في النادي اللندني.
وسيتم جو رودون عامه الـ23 خلال الأسبوع المقبل، وشارك خلال الموسم الجاري في 5 مواجهات مع سوانزي، كما بدأ كل المباريات الثلاثة مع منتخب ويلز خلال التوقف الدولي الأخير ضد إنجلترا وجموهورية أيرلندا وبلغاريا.
رودون انضم للفريق الأول في سوانزي في صيف 2018 بعد إعارة من أكاديمية النادي إلى فريق تشيلتينهام الإنجليزي استمرت لنصف موسم.
ولعب قلب الدفاع الويلزي خلال مسيرته مع سوانزي في 54 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.
وخاض رودون 7 مباريات دولية بقميص منتخب ويلز منذ مشاركته لأول مرة خلال العام الماضي.
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