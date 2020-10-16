رسميا - أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى 2022
الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 15:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتفاق السعودي ضمه المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2022.
وليد أزارو
النادي : عجمان
ووافق الأهلي على الاستغناء عن أزارو مقابل 700 ألف دولار، إلى جانب إلزام نادي الاتفاق بتسديدة قيمة الـ 100 ألف دولار من المستحقات المتبقية من استعارة وليد أزارو، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.
وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي وضع شرطا بحصوله على نسبة 20% في حالة إعادة بيع وليد أزارو خارج مصر، بينما إذا قرر الاتفاق السعودي بيع اللاعب داخل مصر، وقتها تكون الأولوية لـ الأهلي وتصل نسبة البيع لـ 30%.
وسيحصل الأهلي على مبلغ 400 ألف دولار كدفعة أولى من مبلغ الصفقة الكامل وهو 700 ألف دولار، على أن تُجدول بقية قيمة الصفقة بعد ذلك.
🟩 وليد أزارو 🇲🇦 اتفاقي حتى 2022#فريق_واحد_حلم_واحد pic.twitter.com/blegZsOMmX— نادي الاتفاق (@Ettifaq) October 16, 2020
وجاءت رغبة الأهلي لبيع أزارو لإفساح قائمة اللاعبين الأجانب في قائمته، للتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.
وانضم أزارو لـ الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.
ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.
وحقق أزارو لقبي دوري مصري إلى جانب لقب السوبر المصري، وحصد جائزة أفضل هداف في الدوري عن موسم 2017-18 بـ 18 هدفا.