رسميا - أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى 2022

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

وليد أزارو

أعلن نادي الاتفاق السعودي ضمه المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2022.

ووافق الأهلي على الاستغناء عن أزارو مقابل 700 ألف دولار، إلى جانب إلزام نادي الاتفاق بتسديدة قيمة الـ 100 ألف دولار من المستحقات المتبقية من استعارة وليد أزارو، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي وضع شرطا بحصوله على نسبة 20% في حالة إعادة بيع وليد أزارو خارج مصر، بينما إذا قرر الاتفاق السعودي بيع اللاعب داخل مصر، وقتها تكون الأولوية لـ الأهلي وتصل نسبة البيع لـ 30%.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الاتفاق السعودي يصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم أزارو الاتفاق لـ في الجول: انضمام أزارو؟ الصفقة الرسمية نعلن عنها عبر حساباتنا رئيس الاتفاق لـ في الجول: أزارو إضافة لهجوم الفريق.. وإذا حدث توافق فمرحبا بعودته خبر في الجول – خطوة تفصل أزارو عن الانتقال لـ الاتفاق السعودي نهائيا من الأهلي

وسيحصل الأهلي على مبلغ 400 ألف دولار كدفعة أولى من مبلغ الصفقة الكامل وهو 700 ألف دولار، على أن تُجدول بقية قيمة الصفقة بعد ذلك.

وجاءت رغبة الأهلي لبيع أزارو لإفساح قائمة اللاعبين الأجانب في قائمته، للتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.

وانضم أزارو لـ الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقبي دوري مصري إلى جانب لقب السوبر المصري، وحصد جائزة أفضل هداف في الدوري عن موسم 2017-18 بـ 18 هدفا.

الأهلي الاتفاق وليد أزارو
نرشح لكم
علام: الفوز على إثيوبيا سيجعل المنتخب أكثر راحة.. ومواجهة كوريا مفيدة سيراميكا كليوباترا يتعادل وديا أمام طلائع الجيش في عودة صالح جمعة أشرف صبحي: لم يصلنا طلب لاستضافة نهائي إفريقيا من اتحاد الكرة رسالة أشرف صبحي إلى الشوربجي وماذا لو طلب العودة إلى مصر.. وحل مشكلة الجندي حوار – وكيلة موسيماني: الأجواء ليست عدائية في الأهلي.. وما يُطلب منه لم يحققه أي مدرب من قبل الإسماعيلي يتعادل وديا مع الداخلية استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في مالاوي مران الزمالك - عودة المثلوثي وأوباما يتدرب على تسديد ركلات الجزاء
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا – السودان تفوز على الكونغو.. والتعادل يحسم مواجهة أوغندا والنيجر 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
علام: الفوز على إثيوبيا سيجعل المنتخب أكثر راحة.. ومواجهة كوريا مفيدة 53 دقيقة | الكرة المصرية
الجعايدي يرحل عن الترجي بعد صدمة الكأس ساعة | الوطن العربي
بركات: لا يجب الحكم على المنتخب بعد مباراة واحدة للجهاز الفني ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس آسيا – إندونسيا تفوز على الكويت في عقر داره.. وبداية مثالية لـ الأردن ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - أوليفير روي يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة يد الزمالك لأسباب أسرية ساعة | رياضات أخرى
بلجيكا تسحق بولندا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية.. وهولندا تخطف فوزا مثيرا أمام ويلز ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة سمعة.. بيروت يهزم الرياضي ومباراة فاصلة لحسم لقب الدوري اللبناني 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين