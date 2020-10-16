مدربا الأهلي: ضغط المباريات يمثل عاملا إيجابيا.. وعملية تجهيز كهربا مستمرة

مدربا الأهلي: ضغط المباريات يمثل عاملا إيجابيا.. وعملية تجهيز كهربا مستمرة
الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 11:20
كتب : حسام نور الدين
شدد كيفين جونسون المدرب العام لـ الأهلي على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال جونسون لموقع الأهلي الرسمي: "هناك حالة من التركيز الشديد لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز، الجهاز الفني يهتم بكافة التفاصيل؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، خاصة أنه يدرك جيدا أهمية اللقب بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره".
وأضاف "ضغط المباريات التي خاضها اللاعبون في الفترة الأخيرة يمثل عاملا إيجابيا، في ظل إصرارهم وطموحهم الكبير في الفوز ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة".
وألمح "لدينا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها، وعلى الصعيد الشخصي اتمنى أن اسعد جماهير النادي من خلال الفوز بالبطولات".
وفي نفس الإطار قال سامي قمصان المدرب المساعد "جاهزون لمواجهة الغد ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الإفريقي بنجاح".
وأوضح "الأهلي استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمود وحيد، وعملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية".
وأتم قمصان "الفترة المقبلة تشهد أيضا عودة رامي ربيعة الذي ينفذ في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة".
وسيخوض الأهلي مساء اليوم مرانه الرئيسي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بعدما كان يتدرب في ملعب "كهرماء كاليفورنيا".
وسيعقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق في فندق الإقامة بالمغرب لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب.
فيما قدم موسى ماتالابا وأحمد سليمان محللا أداء الفريق تقريرا مفصلا للمدير الفني عن نقاط قوة وضعف الفريق المغربي.
ويلتقي الأهلي في تمام التاسعة مساءً مع الوداد على ملعب مركب محمد الخامس في ذهاب نصف النهائي، بينما يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.