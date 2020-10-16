مدربا الأهلي: ضغط المباريات يمثل عاملا إيجابيا.. وعملية تجهيز كهربا مستمرة

شدد كيفين جونسون المدرب العام لـ الأهلي على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جونسون لموقع الأهلي الرسمي: "هناك حالة من التركيز الشديد لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز، الجهاز الفني يهتم بكافة التفاصيل؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، خاصة أنه يدرك جيدا أهمية اللقب بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره".

وأضاف "ضغط المباريات التي خاضها اللاعبون في الفترة الأخيرة يمثل عاملا إيجابيا، في ظل إصرارهم وطموحهم الكبير في الفوز ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة".

وألمح "لدينا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها، وعلى الصعيد الشخصي اتمنى أن اسعد جماهير النادي من خلال الفوز بالبطولات".

وفي نفس الإطار قال سامي قمصان المدرب المساعد "جاهزون لمواجهة الغد ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الإفريقي بنجاح".

وأوضح "الأهلي استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمود وحيد، وعملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية".

وأتم قمصان "الفترة المقبلة تشهد أيضا عودة رامي ربيعة الذي ينفذ في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة".

وسيخوض الأهلي مساء اليوم مرانه الرئيسي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بعدما كان يتدرب في ملعب "كهرماء كاليفورنيا".

وسيعقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق في فندق الإقامة بالمغرب لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب.

فيما قدم موسى ماتالابا وأحمد سليمان محللا أداء الفريق تقريرا مفصلا للمدير الفني عن نقاط قوة وضعف الفريق المغربي.

ويلتقي الأهلي في تمام التاسعة مساءً مع الوداد على ملعب مركب محمد الخامس في ذهاب نصف النهائي، بينما يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.