بايرن يبدأ مشواره في كأس ألمانيا بفوز سهل دويسبورج

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

إيريك تشوبو موتنح - بايرن ميونيخ

بدأ بايرن ميونيخ مشواره في كأس ألمانيا بفوز سهل بثلاثية دون رد على منافسه دويسبورج أحد أندية الدرجة الخامسة.

افتتح إيريك تشوبو موتينج أهداف اللقاء في الدقيقة 24.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 36.

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وعاد تشوبو موتينج وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 75.

ويعد بايرن ميونيخ هو حامل لقب البطولة في الموسمين الأخيرين.

ومنذ بداية الموسم الحالي خاض بايرن ست مباريات فاز في خمسة وخسر لقاء وحيد في الدوري بأربعة أهداف لهدف ضد هوفنهايم.و

ويستعد بايرن لملاقاة أرمينيا بيلفيلد يوم السبت المقبل في رابع جولات الدوري الألماني.

على أن يلتقي مع أتليتكو مدريد الأربعاء المقبل في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ كأس ألمانيا
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