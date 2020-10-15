مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(2) إنبي.. ركلة جزاء مهدرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وإنبي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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ق. 78 خلفية مزدوجة من محمد عصام فوق المرمى بقليل.

ق. 72 شكري نجيب يهدر ركلة الجزاء في السماااء.

ق. 70 ركلة جزااء للمقاولون العرب بعد عرقلة من محمود جاد حارس إنبي لـ طاهر محمد طاهر.

ق. 58 تصويبة قوية من طاهر محمد طاهر في الشباك الجانبية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 العارضة تمنع الأول على المقاولون. عرضية لويز أدوارد يخرجها الدفاع ويتابعها شكري نجيب يتصويبة بوجه قدمه الخارجي لكن في العارضة.

ق. 41 محمد شريف ينفرد مجددا لكن يسدد في يد محمود أبو السعود.

ق. 26 جووول ثاني لإنبي.. محمد شريف سجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 25 ركلة جزاء لإنبي. انفراد لـ محمد شريف ويسدد الكرة تجاه المرمى ثم يتعرض لعرقلة من محمود أبو السعود والحكم يحتسب ركلة جزاء بعدما أنقذ وليد عابد الكرة من على الخط.

ق. 5 جووول أول مبكر لإنبي. كرة طويلة قطعها محمد شريف قبل مدافع المقاولون العرب وينفرد ويسدد بيسراه في مرمى محمود أبو السعود مسجلا الهدف الأول.

بداية المباراة