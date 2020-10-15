مباشر في الدوري - الإسماعيلي (4)-(1) أسوان.. الرااابع

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 17:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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ق. 62 جووول رااابع.. نادر رمضان إلى عبد الرحمن مجدي الذي انفرد وسجل الرابع.

ق. 48 جووول ثااالث للإسماعيلي. وان تو رائع بين عبد الرحمن مجدي ونادر رمضان. وعبد الرحمن يسدد بقوة في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب مخالفة على عبد الرحمن مجدي سبقت الهدف.

ق. 39 جووول ثاااالث رااائع للإسماعيلي. تصويبة رائعة من عمر الوحش في المقص الأيسر للإسماعيلي.

ق. 37 أوووه أسوان كاد يتعادل بعد انفراد جديد لفادي فريد وتصويبة لكن المدافع ينقذها من على خط المرمى.

ق. 35 جووول أول لأسوان. عرضية من حسن يوسف ويقابلها فادي فريد برأسية في المرمى مسجلا هدف التقليص.

ق. 23 جووول ثاااني للإسماعيلي.. انفراد للشامي بعدما قطع الكرة من المدافع والحارس الجبلاوي ينقذها من أمامه ليتابعها بينسون شيلونجو في المرمى الخالي.

بعد الرجوع لتقنية الفيديو.. احتساب الهدف الأول للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي.

ق. 13 جوول أول للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي لكن الحكم يحتسب نسلل.

ق. 10 طلعت الجبلاوي يتألق وينقذ أمام بينسون شيلونجو.

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي أسوان
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