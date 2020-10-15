استراحة في الدوري - الإسماعيلي (2)-(1) أسوان.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 17:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب مخالفة على عبد الرحمن مجدي سبقت الهدف.

ق. 39 جووول ثاااالث رااائع للإسماعيلي. تصويبة رائعة من عمر الوحش في المقص الأيسر للإسماعيلي.

ق. 37 أوووه أسوان كاد يتعادل بعد انفراد جديد لفادي فريد وتصويبة لكن المدافع ينقذها من على خط المرمى.

ق. 35 جووول أول لأسوان. عرضية من حسن يوسف ويقابلها فادي فريد برأسية في المرمى مسجلا هدف التقليص.

ق. 23 جووول ثاااني للإسماعيلي.. انفراد للشامي بعدما قطع الكرة من المدافع والحارس الجبلاوي ينقذها من أمامه ليتابعها بينسون شيلونجو في المرمى الخالي.

بعد الرجوع لتقنية الفيديو.. احتساب الهدف الأول للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي.

ق. 13 جوول أول للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي لكن الحكم يحتسب نسلل.

ق. 10 طلعت الجبلاوي يتألق وينقذ أمام بينسون شيلونجو.

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي أسوان
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