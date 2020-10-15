مصدر مقرب من اللاعب: ساسي يصل المغرب الخميس بعد سلبية مسحته الطبية

يطير فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك إلى المغرب مساء اليوم الخميس للحاق ببعثة ناديه.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفرجاني ساسي جاءت سلبية".

وكشف "اللاعب يستعد لمغادرة تونس إلى المغرب في السابعة مساء بتوقيت القاهرة للانضمام إلى بعثة الزمالك".

وأوضح "الزمالك يجري مسحة طبية جديدة لساسي فور وصوله وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل انضمامه للبعثة".

وكان ساسي قد دخل في عزل صحي داخل تونس لمدة 5 أيام وفقا للبروتوكول الصحي في بلاده بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا.

وغاب ساسي عن ودية تونس الثانية أمام نيجيريا بسبب العزل الصحي كما لم يلتحق ببعثة الزمالك من البداية.

وأتم المصدر تصريحاته "ساسي يصل للالتحاق ببعثة الزمالك وأمر مشاركته في المباراة يعود للجهاز الفني".