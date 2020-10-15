نصف نهائي إفريقيا - أبو العلا لـ في الجول: بن شرقي مصدر قلق للرجاء.. ولهذا أُفضل كاسونجو

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث نجم الزمالك الأسبق محمد أبو العلا عن مواجهة الفريق الأبيض ضد الرجاء التي سوف تقام يوم الأحد المقبل.

يرى أبو العلا أن على القلعة البيضاء لعب مباراة دفاعية ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة قد يفقد فيها لاعب وسطه فرجاني ساسي بعد إصابته بـ فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وقال أبو العلا عن بديل ساسي حال غيابه: "أُفضل محمد حسن عن (يوسف) أوباما لأن الفريق يحتاج أن يلعب مباراة دفاعية. الأولوية هي عدم استقبال أي أهداف".

وعن الجبهة اليسرى التي استقبل الفريق منها عدة أهداف، قال: "عبد الله جمعة ظهير أيسر بقدرات هجومية، هو مفتاح لعب للزمالك. لكن خارج ملعبك تحتاج أن تدافع أكثر. لذلك عليه ألا يتقدم كثيرا وحين يتقدم لا يخسر الكرة وعند الدفاع يحصل على مساندة من لاعب الإرتكاز".

لذلك، هل تفضل أن يحصل الجناح الأيسر على واجبات دفاعية لمساندته على أن يلعب أشرف بن شرقي خلف المهاجم؟ سؤال أجاب عليه أبو العلا قائلا: "لا، أفضل أن يلعب بن شرقي كجناح أيسر مع عدم إجهاده بأي واجبات دفاعية".

وشرح "هم (الرجاء) يعرفون بن شرقي جيدا ويعرفون مدى خطورته وهذه الجبهة يجب أن تكون مصدر القلق لهم".

وواصل "يجب أن يكون هناك لاعبون يجيدون الدفاع لكن يجب أيضا أن نستغل المساحات الموجودة في دفاعهم عن طريق اللاعبين الذي لديهم نزعة هجومية. فتسجيل هدفا يجعل الأمور أصعب عليهم".

من نوعية هؤلاء اللاعبون هو أحمد سيد زيزو، الذي أوضح أبو العلا أهميته، وأضاف: "زيزو لديه الجانبين الدفاعي والهجومي".

وأكمل "ثنائي الإرتكاز مع زيزو وأوباما سيوفرون الحماية الدفاعية لبن شرقي".

ويفضل أبو العلا الدفع بـ كاسونجو كابونجو على حساب مصطفى محمد في هجوم الفريق،

ويشرح "أفضله لأنه أسرع وقادر على الضغط وسيساعد الزمالك في الهجوم المرتد".

واختار أبو العلا التشكيل الأنسب للزمالك ضد الرجاء، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - ساسي (محمد حسن) - أوباما - زيزو - بن شرقي

خط الهجوم: كاسونجو