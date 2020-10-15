حمادة أنور لـ في الجول: هذا موعد مشاركة بنشرقي في مران الزمالك.. كل شيء ممتاز في المغرب

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 00:06

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - الزمالك - بيراميدز

أشرف بنشرقي - الزمالك - بيراميدز

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتواجد رفقة بعثة الفريق في المغرب استعدادا للقاء الرجاء عن انتظام أشرف بنشرقي في مران الخميس.

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمادة أنور لـFilGoal.com: "بنشرقي سينتظم في المران اليوم الخميس".

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وعن محمود علاء وحازم إمام قال: "خاضا تدريبات تأهيلية وحالتهما مطمئنة للغاية".

وأضاف "جايمي باتشيكو مدرب الفريق عقب الوصول للمغرب أراح اللاعبين بدلا من التدرب تجنبا للإرهاق خاصة بعد مواجهة حرس الحدود قبل السفر بيوم".

وعن الإقامة في المغرب قال: "كل شيء على أفضل ما يرام والمعسكر يسير بشكل جيد للغاية وهناك شعور بالراحة بين اللاعبين وكلهم في أعلى درجات تركيزهم".

وأتم "أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية نعود بها لمصر قبل لقاء الإياب".

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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