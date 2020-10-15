سلبية مسحة جميع أفراد بعثة الزمالك
الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 00:04
كتب : أحمد شوقي صلاح
جاءت نتيجة مسحة جميع أفراد بعثة نادي الزمالك في المغرب سلبية.
وأظهرت نتيجة المسحة التي أجراها لاعبو والجهاز الفنى للفريق وجميع أفراد بعثة الزمالك بالمغرب سلبية فيروس كورونا لديهم.
وخضعت بعثة الزمالك لمسحة كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء المغربي.
ومن المقرر أن تُجرى بعثة الزمالك مسحة أخرى قبل مواجهة الرجاء.
ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس الثلاثاء، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.
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