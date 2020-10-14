استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نصف نهائي دوري الأبطال ولكن

كشف علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة استعداد الملعب لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استقر على لعب مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال درويش: "جاهزون لاستقبال مباراتي الإياب لنصف نهائي دوري الأبطال وشرف لنا استضافة المباراتين، لكم لم يتم إبلاغي بشكل رسمي باستضافة مباراتي الإياب".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2 "نتمنى أن يكون النهائي مصريا خالصا وأن يقام على استاد القاهرة".

رئيس هيئة ستاد القاهرة: لو وصل الأهلي والزمالك إلى نهائي أفريقيا سنكون جاهزين لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا #ONTime_Sports#جمهور_التالتة pic.twitter.com/maX1g0MGbA — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2020

وعن تأثر الملعب من ضغط مباريات الدوري مؤخرا رد "الملعب نجيل طبيعي ولم يتأثر من ضغط المباريات".

وأوضح "بعد مباراة مصر وتوجو المقررة 14 نوفمبر المقبل سيتم إيقاف خوض المباريات على استاد القاهرة لزراعة النجيل الشتوي من أجل التحضير للموسم المقبل وسيكون مغلقا لمدة شهر كامل".

مباراتا الذهاب سيقامان في الدار البيضاء يومي السبت والأحد المقبلين، وبعد أسبوع واحد في القاهرة تقام مواجهتي الإياب.