مران الزمالك الأول في المغرب – مشاهدة تدريب الوداد.. ومحاضرة من باتشيكو

خاض الزمالك مرانه الأول في المغرب اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الرجاء البيضاوي الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد الفريق جزءا من مران الوداد قبل نهايته إذ يستعد لملاقاة الأهلي السبت المقبل في الدور ذاته من البطولة الإفريقية.

وحرص إسماعيل يوسف المشرف على البعثة وعضو مجلس الإدارة وعلاء مقلد وحمادة أنور عضوي الإدارة كذلك على مؤازرة اللاعبين في المران.

كما حضر محمد عبد الشافي المران رغم حصوله على راحة إذ يواصل خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه لجراحة في عظام الترقوة.

وبدأ المران بمحاضرة من جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك للاعبين شرح خلالها البرنامج التدريبي المقرر اتباعه خلال الأيام المقبلة.

وخضع حراس المرمى لتدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وقسم باتشيكو اللاعبين إلى مجموعتين بنصف الملعب، أشرف هو على إحداها والثانية تولى تدريبها مدحت عبد الهادي.

وركز الجهاز الفني للزمالك على الاستحواذ على الكرة خلال المران وعدم فقدانها بسهولة.