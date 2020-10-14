أمير مرتضى: ساسي أبلغ طبيب الزمالك بإصابته بـ كورونا وننتظر تقرير الاتحاد التونسي.. وموقف علاء

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي أمام المصري

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أن الاتحاد التونسي لم يرسل للأبيض التقرير الطبي الخاص بفرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، كاشفا أن اللاعب قد أبلغ طبيب الفريق بإصابته بفيروس كورونا.

وقال أمير مرتضى: "هناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركته في اللقاء".

وشدد "اللاعب أبلغ طبيب الفريق بإصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للاطلاع على التقرير الطبي، لكن لم يصل التقرير وننتظره لحسم الجزء الطبي أولا".

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وكشف "بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني سواء بالاعتماد عليه في المباراة أو لا".

وصرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الأولى من يوم الإثنين بإصابة ساسي بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

نجم وسط الزمالك، غّرد على حسابه الشخصي على (تويتر) ليطمئن الجماهير التونسية وجماهير الزمالك بأنه ليس مصابا، بل قرر عزل نفسه بسبب اختلاطه. (طالع التفاصيل)

وضمت قائمة المباراة اسم ساسي.

وأكمل "أما عن محمود علاء مدافع الفريق فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها سلامته ويخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تجربته في المران لحسم مصير مشاركته في المباراة".

وأردف "الفريق يسعى لتحقيق المكسب نحترم فريق الرجاء الذي يخوض المباراة على ملعبه، غياب الجمهور سواء في مباراة الذهاب أو العودة أمر في غير صالح الفريق ولكن الزمالك يلعب تحت أي ظروف".

وتابع "وجود نجوم كبار مع الفريق مثل شيكابالا و عبدالشافي يمثل تحفيز كبير للاعبين في المباراة خاصة و أن الجميع على قلب رجل واحد في الفريق".

واستطرد أمير مرتضى قائلا "علاقتنا جيدة بالوداد لذلك رحبنا باستضافتهم لنا فى التدريب بالمغرب".

وعن مباراة العودة أكد أمير مرتضى أن الزمالك خاطب اتحاد الكرة لإقامة المباراة على استاد القاهرة ليرسلوا للاتحاد الإفريقي وننتظر الرد”.

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