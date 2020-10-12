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مباشر – حرس الحدود (1) - (0) الزمالك.. إنقاذ رائع من أحمد السعدني

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي حرس الحدود والزمالك التي تقام في ملعب المكس في إطار الجولة 33 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

ق22: تألق كبير من أحمد السعدني حارس الحدود، عرضية من أحمد عيد حولها أوباما بتسديدة تصدى لها السعدني وارتدت لكاسونجو ليتصدى له مجددا قبل أن يسدد المهاجم الكونغولي الكرة خارج الملعب.

ق7: جووول عمرو الحلواني يسجل الهدف الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء.

ق6: ركلة جزاء لحرس الحدود بعد لمس الكرة ليد الونش.

انطلاق المباراة.

الزمالك حرس الحدود في الدوري
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