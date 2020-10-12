مباشر – الاتحاد (1) – (2) المصري.. أحمد حجي ينقذ انفراد بطريقة رائعة

يتابع FilGoal.com مباراة الاتحاد السكندري والمصري في مباراة مؤجلة الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

طالع أحداث المباراة لحظة بلحظة

---

د.77 أحمد حجي يعود بشكل رائع وينقذ انفراد من أمام عمر كمال لاعب المصري.

د.66 رزاق سيسيه يخطئ في تقدير عرضية رائعة أمام مرمى أحمد مسعود لتمر بسلام على المصري.

د.59 جووول الثاني مفتاح طقطق يسجل من نقطة الجزاء.

د.59 الحكم يحتسب الركلة.

د.55 محمود وادي يسدد والكرة ترطم بيد مدافع الاتحاد ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويراجعها عبر تقنية الفيديو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2: جووول عمر كمال يسجل التعادل للمصري من ركلة جزاء.

ق36: أحمد مسعود ينقذ المصري من استقبال الهدف الثاني، بعد عرضية رائعة من سيسيه وتسديدة من الغندور.

ق11: جووول كريم الديب يسجل الأول للاتحاد بعد متابعة لتسديدة رزاق سيسيه التي تصدى لها مسعود.

ق5: مفتاح طقطق ينطلق بالكرة بشكل رائع ولكنه يسدد بشكل سيء على يسار مرمى الاتحاد.