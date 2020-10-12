مباشر – الاتحاد (1) – (1) المصري.. ضربة جزاء ثانية للضيوف
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 15:00
كتب : محرر في الجول
يتابع FilGoal.com مباراة الاتحاد السكندري والمصري في مباراة مؤجلة الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.
طالع أحداث المباراة لحظة بلحظة
ق45+2: جووول عمر كمال يسجل التعادل للمصري من ركلة جزاء.
ق36: أحمد مسعود ينقذ المصري من استقبال الهدف الثاني، بعد عرضية رائعة من سيسيه وتسديدة من الغندور.
ق11: جووول كريم الديب يسجل الأول للاتحاد بعد متابعة لتسديدة رزاق سيسيه التي تصدى لها مسعود.
ق5: مفتاح طقطق ينطلق بالكرة بشكل رائع ولكنه يسدد بشكل سيء على يسار مرمى الاتحاد.
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