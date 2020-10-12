مباشر – الاتحاد (1) – (1) المصري.. ضربة جزاء ثانية للضيوف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 15:00

كتب : محرر في الجول

بهاء مجدي وخالد قمر في مباراة المصري والاتحاد السكندري

يتابع FilGoal.com مباراة الاتحاد السكندري والمصري في مباراة مؤجلة الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

طالع أحداث المباراة لحظة بلحظة

ق45+2: جووول عمر كمال يسجل التعادل للمصري من ركلة جزاء.

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ق36: أحمد مسعود ينقذ المصري من استقبال الهدف الثاني، بعد عرضية رائعة من سيسيه وتسديدة من الغندور.

ق11: جووول كريم الديب يسجل الأول للاتحاد بعد متابعة لتسديدة رزاق سيسيه التي تصدى لها مسعود.

ق5: مفتاح طقطق ينطلق بالكرة بشكل رائع ولكنه يسدد بشكل سيء على يسار مرمى الاتحاد.

المصري الاتحاد في الدوري
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