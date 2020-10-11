إصابة كهربا.. وخروجه على نقالة أمام بيراميدز

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - بيراميدز

تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي لإصابة غادر على أثرها لقاء بيراميدز.

الأهلي يواجه بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

كهربا شارك أساسيا وظهر كمهاجم صريح أمام بيراميدز، بينما لعب جونيور أجايي كجناح.

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لكن كهربا لم يقدر على الاستمرار في الملعب أكثر من 10 دقائق.

وسقط كهربا دون تدخل من أي لاعب، متأثرا بإصابة عضلية وفشل في استكمال المباراة.

كهربا غادر الملعب على نقالة وظهر متأثرا بشدة من الإصابة، ليشارك أليو بادجي بدلا منه.

إصابة كهربا تأتي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد يوم السبت المقبل في المغرب.

في الدوري كهربا بيراميدز الأهلي
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