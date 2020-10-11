الشوط الثاني - الأهلي (0) - (0) بيراميدز.. خروج بادجي

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 19:49

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - بيراميدز - مهدي سليمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

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** مشاركة إبراهيم حسن بدلا من إبراهيم عادل

** مشاركة أحمد الشيخ بدلا من بادجي

** نهاية الشوط الأول بلا أهداف.

** مهدي سليمان يتألق أمام ركلة جزاء أفشة

** ركلة جزاء للأهلي لصالح ديانج

** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق43 طرد عمرو السولية بعد العودة لتقنية الفيديو

** ق37 هدف ملغي لـ بيراميدز عن طريق أحمد أيمن منصور بداعي التسلل. قرار أكدته تقنية الفيديو

** ق35 بطاقة صفراء لحمدي فتحي

** ق33 بطاقة صفراء لمحمد فاروق

** ق26 إصابة أفشة وعبد الله السعيد.. وبطاقة صفراء للأخير والثنائي يستكمل اللقاء بشكل طبيعي

** ق10 خروج كهربا مصابا ومشاركة بادجي

** ق6 فرصة أولى خطيرة للأهلي عن طريق حسين الشحات ولكن مهدي سليمان يتألق

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الدوري الأهلي بيراميدز
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