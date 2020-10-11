الشوط الثاني - الأهلي (0) - (0) بيراميدز.. خروج بادجي
الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.
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** مشاركة إبراهيم حسن بدلا من إبراهيم عادل
** مشاركة أحمد الشيخ بدلا من بادجي
** نهاية الشوط الأول بلا أهداف.
** مهدي سليمان يتألق أمام ركلة جزاء أفشة
** ركلة جزاء للأهلي لصالح ديانج
** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق43 طرد عمرو السولية بعد العودة لتقنية الفيديو
** ق37 هدف ملغي لـ بيراميدز عن طريق أحمد أيمن منصور بداعي التسلل. قرار أكدته تقنية الفيديو
** ق35 بطاقة صفراء لحمدي فتحي
** ق33 بطاقة صفراء لمحمد فاروق
** ق26 إصابة أفشة وعبد الله السعيد.. وبطاقة صفراء للأخير والثنائي يستكمل اللقاء بشكل طبيعي
** ق10 خروج كهربا مصابا ومشاركة بادجي
** ق6 فرصة أولى خطيرة للأهلي عن طريق حسين الشحات ولكن مهدي سليمان يتألق
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة