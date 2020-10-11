انتهت ليلة الحسم في المغرب - الرجاء يخطف لقب الدوري في +90

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

الوداد - الرجاء

تختتم منافسات بطولة الدوري المغربي اليوم الأحد ولن يتم الإعلان عن بطل الدوري إلى مع صافرة النهاية.

يتصدر الرجاء برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوداد أما نهضة بركان صاحب 54 نقطة فيسعى خلف خطف بطاقة المركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال.

الترتيب النهائي:

أخبار متعلقة
منافس الأهلي – تقرير مغربي: صراع بين بيراميدز وإنبي ونادي قطري على مهاجم الوداد منافسا الأهلي والزمالك - الرجاء والوداد ونهضة بركان يفوزون وحسم الدوري يتأجل للجولة الأخيرة منافس الأهلي - تقرير مغربي: عرض لابا كودجو على الوداد منافس الزمالك - تقرير مغربي: إصابة أحداد وغياب محتمل عن لقاء الجيش الملكي

الرجاء 60 نقطة

الوداد 59 نقطة

نهضة بركان 57 نقطة

===========

الرجاء (2) × (1) الجيش الملكي

نهاية المباراة

ق91 عبد الإله الحفيظي يسجل الثاني ويخطف اللقب

ق62 عبد الإله حفيظي يتعادل للرجاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 كانودو يسجل الأول للجيش الملكي

انطلاق المباراة

===============

الفتح الرباطي (1) × (2) الوداد

نهاية المباراة

ق88 هدف ثاني للوداد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 ماجبي يسجل التعادل

ق31 جوزيف كورمبوس يفتتح التسجيل للفتح الرباطي من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

================

أولمبيك صافي (0) × (1) نهضة بركان

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 محسن ياجور يتقدم لنهضة بركان من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

الدوري المغربي ختام الدوري المغربي الرجاء الوداد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
فحص طبي لـ أليو بادجي بسبب الكاحل 6 دقيقة | الدوري المصري
إصابة كهربا.. وخروجه على نقالة أمام بيراميدز ساعة | مصر
دوري أمم أوروبا – إنجلترا تهزم بلجيكا.. وهولندا تتعادل مع البوسنة ساعة | أوروبا
انتهت ليلة الحسم في المغرب - الرجاء يخطف لقب الدوري في +90 ساعة | إفريقيا
الشوط الثاني - الأهلي (0) - (0) بيراميدز.. خروج بادجي 2 ساعة | مصر
في الدرجة التانية - عودة علاء نوح لقيادة الترسانة 2 ساعة | مصر
الزمالك لـ في الجول: لا معلومات لدينا حتى الآن بخصوص إصابة ساسي بـ كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - أنتوي والسعيد يهاجمان الأهلي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 2 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة 3 جونسون لـ في الجول: وافقت على عرض موسيماني بسرعة.. وهزمت الأهلي من قبل 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك