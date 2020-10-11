مباشر ليلة الحسم في المغرب - الرجاء (1) - (1) الجيش الملكي.. الفتح الرباطي (1) - (1) الوداد

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

الوداد - الرجاء

تختتم منافسات بطولة الدوري المغربي اليوم الأحد ولن يتم الإعلان عن بطل الدوري إلى مع صافرة النهاية.

يتصدر الرجاء برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوداد أما نهضة بركان صاحب 54 نقطة فيسعى خلف خطف بطاقة المركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال.

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الرجاء 58 نقطة

الوداد 57 نقطة

نهضة بركان 57 نقطة

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الرجاء (1) × (1) الجيش الملكي

ق62 عبد الله حفيظي يتعادل للرجاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 كانودو يسجل الأول للجيش الملكي

انطلاق المباراة

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الفتح الرباطي (1) × (1) الوداد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 ماجبي يسجل التعادل

ق31 جوزيف كورمبوس يفتتح التسجيل للفتح الرباطي من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

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أولمبيك صافي (0) × (1) نهضة بركان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 محسن ياجور يتقدم لنهضة بركان من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

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