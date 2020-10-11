إنتر يعلن إصابة أشلي يونج بفيروس كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 12:23

كتب : محرر في الجول

أشلي يونج - إنتر - بريشيا - الدوري الإيطالي

أعلن إنتر ميلان إصابة ظهيره أشلي يونج بفيروس كورونا.

آشلي يونج

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وذكر الموقع الرسمي لإنتر أن نتيجة التحليل الذي خضع له يونج جاءت إيجابية.

وأشار إلى أن اللاعب الإنجليزي يقضي فترة العزل في منزله حاليا.

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وتزايدت عدد الحالات المصابة بين لاعبي أزرق ميلانو إلى 6.

وأعلن إنتر سابقا إصابة أليساندرو باستوني مع منتخب إيطاليا للشباب وميلان شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا بـ فيروس كورونا.

ثم أصيب روبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان والحارس الروماني إينوت رادو بـ كورونا أيضا.

وصار دربي ميلانو والمقرر إقامة مباراة ميلان وإنتر لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في السابع عشر من أكتوبر المقبل عقب نهاية التوقف الدولي الجاري مهددا.

إنتر ميلان
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