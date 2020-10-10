تراجع الرواتب في الدوري الإيطالي.. يوفنتوس وميلان مستفيدان ورونالدو الأعلى

حللت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" رواتب اللاعبين في أندية الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 والتي تراجعت بـ 72 مليون يورو عن الموسم الماضي.

ويظل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس اللاعب الأغلى راتبا في المسابقة بـ 31 مليون يورو.

وفقا للصحيفة فأن الرواتب في الدوري الإيطالي وصلت إلى مليار و360 مليون يورو في الموسم الماضي بعدما كانت 882 مليون يورو في موسم 2015-16.

وفي الموسم الحالي تراجعت قيمة الرواتب لتصل إلى مليار و288 مليون يورو، في ظل الإجراءات التي اتبعتها الأندية وكذلك استفادة من نظام الرواتب الجديد في البلاد.

يوفنتوس أكثر المستفيدين من تقليل الرواتب للموسم الحالي، إذ وفر 58 مليون يورو بعد رحيل عددا من نجومه الصيف الجاري.

ويأتي بعد رونالدو في الرواتب كل من ماتيس دي ليخت براتب سنوي قدره 8 مليون يورو، وباولو ديبالا بـ 7.3 مليون يورو سنويا.

في ميلان وفر النادي اللومباردي 25 مليون يورو إذ تراجعت قيمة رواتب لاعبيه من 115 إلى 90 مليون يورو.

ويظل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأعلى راتبا في الفريق بـ 7 مليون يورو ويليه الحارس جانلويجي دوناروما بـ 6 مليون يورو.

فيما ارتفعت قيمة رواتب لاعبي إنتر في ظل الصفقات الجديدة للفريق لتصل إلى 149 مليون يورو في الموسم كثاني أكثر فريق صرفا للرواتب بعد يوفنتوس.

روما تقلصت رواتب لاعبيه بمقدار 13 مليون يورو، فيما ارتفعت قيمة رواتب لاعبي لاتسيو بـ 11 مليون يورو بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

فيما أضاف أتالانتا 6.6 مليون يورو لقيمة رواتب اللاعبين سنويا عن الموسم الماضي.