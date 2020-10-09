انتهت في الدوري - سموحة (2) - (1) الاتحاد

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 19:40

كتب : Filgoal Team

الاتحاد السكندري - سموحة - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث دربي الإسكندرية بين سموحة وضيفه الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.88 جووول محمد كوفي يسجل الثاني لسموحة بعد تمريرة من ناصر ماهر.

د.82 ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء سينفذها ناصر ماهر. الكرة تصطدم بالحائط وتبتعد.

د.51 توقف اللعب لمدة أكثر من 9 دقائق لعلاج الهاني سليمان قبل خروجه مصابا ومشاركة عمر صلاح.

د.50 تسديدة قوية جدا من رزاق سيسيه الهاني سليمان ينقذها ثم خالد قمر يحافظ عليها وتعود إليه بعد تسديدة جديدة ليسدد خالد قمر جددا ترتد من الهاني سليمان ثم بعد استبسال الدفاع والهاني يسجل رزاق التعادل.

نهاية الشوط الأول

د.42 خطييرة، هدف يسجله مروان عطيه ويلغيه حكم الراية بداعي التسلل.

د.32 جووووول عرضية من ناصر ماهر من كرة ثابتة وهدف لمحمد عبد المنعم من رأسية رائعة في شباك الاتحاد.

د.31 خطأ من منطقة خطيرة بعد تدخل قوي من صبري رحيل لاعب الاتحاد على إسلام جمال سليمان.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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