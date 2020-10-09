مباشر في الدوري - طنطا (1) - (0) المقاولون.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة طنطا والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

د.45+5 خطييييرة عرضية لطنطا سقط ميدو جمال لاعب طنطا وتأخر هاني رشدي الذي اعتمد على زميله كل ذلك على خط مرمى المقاولون العرب بعد عرضية من عبد الرحمن الدح.

د.38 جووول الهدف الأول لطنطا، ركلة ثابتة ينفذها إيهاب سمير ويسجلها ميدو جمال بطريقة جميلة في شباك المقاولون العرب.

بداية اللقاء.

المباراة تبدأ بعد قليل