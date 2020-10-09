انتهت في الدوري - طنطا (2) - (2) المقاولون

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 17:09

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة طنطا والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.90+3 جووول أحمد سالم صافي يتعادل لطنطا في الوقت القاتل

د.87 إسلام فؤاد يهدر فرصة خطيرة للغاية كاد أن يتعادل من خلالها طنطا.

د.81 خطيييرة، ركلة حرة ثابتة على حافة منطقة الجزاء يسددها أونوش في المرمى يتصدى لها أبو السعود قبل أن يسكنها لاعبو طنطا في المرمى.

د.72 جووول الثاااني لويس إدوارد يمرر تمريرة رائعة أمام مرمى طنطا إلى محمد سالم الذي يسجل الثاني.

د.62 جووول حسن الشامي يستغل خطأ وليد عادل ويتعادل للمقاولون العرب

د.46 أبو السعود ينقذ الموقف للمقاولون قبل استقبال هدف ثان

نهاية الشوط الأول

د.45+5 خطييييرة عرضية لطنطا سقط ميدو جمال لاعب طنطا وتأخر هاني رشدي الذي اعتمد على زميله كل ذلك على خط مرمى المقاولون العرب بعد عرضية من عبد الرحمن الدح.

د.38 جووول الهدف الأول لطنطا، ركلة ثابتة ينفذها إيهاب سمير ويسجلها ميدو جمال بطريقة جميلة في شباك المقاولون العرب.

بداية اللقاء.

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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