استراحة في الدوري - الزمالك (0)-(0) وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ووادي دجلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 24 عرضية رااائعة من مصطفى فتحي بوجه القدم الخارجي لكن كاسونجو يهدر

ق. 16 عرضية من زيزو ورأسية من كاسونجو يتصدى لها عبد المنصف.

ق. 13 تبديل اضطراري بدخول عبد العزيز مودي بدلا من خالد رضا في صفوف وادي دجلة.

ق. 6 إصابة خالد رضا مدافع وادي دجلة ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك بسبب التحام هوائي بينهما.

ق. 2 رفيق كابو ينفرد ويراوغ ويسدد لكن أبو جبل يعود ويتصدى ببراعة من أمامه.

بداية المباراة