مباشر في الدوري – أسوان (2)-(1) حرس الحدود.. العشري يطالب لاعبيه بمغادرة الملعب

في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بمعناها الحرفي، يلتقي أسوان مع حرس الحدود في صراع البقاء بالدوري الممتاز.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان وحرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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اعتراضات قوية من حرس الحدود. وطارق العشري يطالب لاعبيه بمغادرة الملعب.

ق. 66 جووول ثاااني لأسوان. ركنية أخرجها الدفاع وتابعها إبراهيم جلال بتصويبة يسارية رائعة في المرمى.

ق. 50 جووول التعادل. عرضية قابلها إبراهيم جلال بلمسة مباشرة فوق الحارس مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 20 أوووه القائم يمنع أسوان من التعادل. خطأ من محمود رضا حارس الحرس ثم عرضية من محمد عبد المجيد قابلها إبراهيم جلال برأسية في القائم الأيسر.

ق. 6 جووول أول لحرس الحدود. ركنية قابلها أيوب بن مشارك بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة