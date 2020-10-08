استراحة صراع البقاء في الدوري – أسوان (0)-(1) حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول

في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بمعناها الحرفي، يلتقي أسوان مع حرس الحدود في صراع البقاء بالدوري الممتاز.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان وحرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 20 أوووه القائم يمنع أسوان من التعادل. خطأ من محمود رضا حارس الحرس ثم عرضية من محمد عبد المجيد قابلها إبراهيم جلال برأسية في القائم الأيسر.

ق. 6 جووول أول لحرس الحدود. ركنية قابلها أيوب بن مشارك بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة