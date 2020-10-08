رسميا - ليفربول يضم حارس جديد.. بطل كأس العالم تحت 17 عاما

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 15:40

كتب : FilGoal

مارسيلو بيتالوجا

أعلن نادي ليفربول ضم مارسيلو بيتالوجا حارس المرمى الشاب صاحب الـ17 عاما من فلومينينزي البرازيلي.

وسيشارك الحارس الشاب في تدريبات الفريق الأول وكذلك سيلعب مع فرق الأكاديمية في النادي.

وصرح جون أتشيربيرج مدرب حراس المرمى في ليفربول عقب التعاقد مع الحارس: "رأيته لأول مرة في كأس العالم للشباب، حينما كنت أتفقد كل الحراس وأبحث في الأعمار".

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وواصل "ترى أنه كان أصغر بعام عن بقية التشكيل، وتعتقد أنه يستحق النظرة لأنه عادة يكون لديك حارسين في نفس العام، لكن حينما يكون لاعب أصغر بعام، تعتقد أن لديه بعض الصفات الجيدة".

واستطرد "كان في فلومينينزي ولديه بعض المباريات التي يمكن النظر إليها، كل مدربي الحراس شاهدوها، جاك روبينسون ومدربي الأكاديمية مارك موريس وتاف نيل إدواردز وبالطبع تحدثت مع المدرب يورجن كلوب وبقية القسم التدريبي هنا".

وأردف "لدينا ألان معارا إلى فلومينينزي لذا تحدثت إلى جوليان وارد مدير الإعارات ومدير الشراكات الكروية، إن كان شاهده قليلا في التدريبات هناك، فقال إنه شاهده وكان إيجابيا".

وأكمل "تحدثت إلى أليسون لكي يتحدث إلى شقيقه ليرى كيف يسير الأمر وكيف يُبلي، أليسون تحدث إلى شقيقه واتجه للتدريبات هناك، رأينا القليل من التدريبات والمباريات التي لعبها للرديف في البرتغال".

وأتم "كان في الـ16 من عمره يلعب للفريق الرديف، لذا تفكر أيضا في أنهم يثقون به لأن يتواجد في مثل هذا المكان".

صاحب الـ17 عاما توج بطلا مع منتخب البرازيل بكأس العالم تحت 17 عاما خلال نوفمبر الماضي.

بيتالوجا تواجد على مقاعد بدلاء فلومينينزي خلال الموسم الماضي في مباراتين، كما أنه كان يعمل مع موريل بيكر شقيق أليسون حارس ليفربول.

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