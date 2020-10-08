24 لاعبا في قائمة ليفربول لدوري الأبطال.. غياب ويلسون وتواجد شاكيري

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 14:04

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد أرسنال

أعلن نادي ليفربول قائمته التي ضمت 24 لاعبا لخوض غمار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب هاري ويلسون الدولي الويلزي عن الفريق، رغم أنه يُسمح بقيد 25 لاعبا في القائمة.

وقرر ليفربول ان يُسجل 7 لاعبين محليين هم جيمس ميلنر وجو جوميز وجوردان هيندرسون وأليكس أوكسالايد تشامبرلين وكيفين كيليهير وترينت أليكساندر أرنولد وهارفي إيليوت.

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ويأتي غياب ويلسون على الرغم من وجود مكان له في قائمة ليفربول، بعد العديد من التكهنات حول مستقبله مع الحمر، وعدم رحيله يوم الإثنين الماضي قبل آخر ساعات من سوق الانتقالات الصيفية.

وتواجد شيردان شاكيري ضمن قائمة ليفربول على الرغم من وجود تكهنات حول رحيله عن الفريق.

وشهدت القائمة تواجد أليسون على الرغم من أنه يعاني من إصابة في الكتف ستجعله يغيب من 4-6 أسابيع.

وتواجدت الصفقات التي عقدها ليفربول في الصيف، تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وكوستاس تسيميكاس ضمن القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون – أدريان – كيليهير

الدفاع: فيرجيل فان دايك – جو جوميز – تسيميكاس – جويل ماتيب – أندي روبيرتسون – أرنولد

الوسط: فابينيو – جيني فينالدوم – تياجو – ميلنر – نابي كيتا – هيندرسون – تشامبرلين – شاكيري – إيليوت

الهجوم: روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح – ساديو ماني – تاكومي مينامينو – جوتا – ديفوك أوريجي

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