صديق ساري: بدأ التفاوض لفسخ تعاقده مع يوفنتوس.. وآمل تدريبه لـ فيورنتينا قبل أعياد الميلاد

بدأ ماوريسيو ساري التفاوض مع إدارة يوفنتوس من أجل فسخ تعاقده لبحث إمكانية تدريب فريق في الدوري الإيطالي قبل فترة أعياد الميلاد.

ماوريسيو ساري أقيل من تدريب يوفنتوس بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

أوريليو فيرجيلي صديق ساري المقرب تحدث لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قائلا أن ساري يأمل في تدريب فيورنتينا.

وقال فيرجيلي: "عندما ذهبت لتناول الطعام مع ساري، لم أرى أين يضع ميدالية الدوري الإيطالي، لكنني أعطيته زجاجة خاصة بمناسبة هذا الفوز:".

وتابع "أنا مثل مشجعي فيورنتينا نحترم بيبي ياكيني لكن لدينا حلم بتواجد ماوريسيو في فلورنسا، سيكون الأمر رائعا".

وأكمل "ليس لدى ساري مشكلة للعودة إلى نابولي، كما بدأ على فسخ تعاقده مع يوفنتوس وآمل أن يعود للتدريب قبل فترة الأعياد".

وأتم "إنهم يبحثون عن اتفاق يرضي الجميع ويتيح لساري أن يشعر بالحرية في التدريب ويوفنتوس للتوفير".

ساري فاز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة في مسيرته لكنه خسر نهائي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي وودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد أولمبيك ليون الفرنسي.