الأسطورة بانينكا يدخل المستشفى متأثرا بـ كورونا

دخل أنتونين بانينكا أسطورة الكرة التشيكوسلوفاكية المستشفى متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا.

وأعلن نادي بوهيميانز والذي سبق بانينكا ارتداء قميصه عبر حسابه على "تم نقل أنتونين بانينكا إلى غرفة العناية المركزة اليوم وهو في حالة حرجة".

وأكمل النادي عن رئيسه الشرفي "قاوم، توندو (لقب بانينكا)".

Antonín Panenka was taken to the ICU hospital today in a serious condition, where he is connected to the devices. There is no comment on his condition yet. Fight, Tondo, fight! Thinking of you, Tondo! 💚 https://t.co/J1HEbDJ14f — Bohemians 1905 Eng (@bohemians1905GB) October 7, 2020

بانينكا عُرف بتسديدة ركلة الترجيح التي قادت منتخب بلاده للفوز بـ يورو 1976 على حساب ألمانيا.

وسدد بانينكا ركلة الترجيح بطريقة ساقطة لتصبح ماركة مسجلة باسمه حتى يومنا هذا، وسار على نهجه الكثير من النجوم واللاعبين.

بانينكا البالغ 71 عاما لعب بين 1967 و1993 في مسيرته وتواجد بالتشكيل المثالي لبطولة يورو 1976.

ولعب بانينكا لأندية بوهيمانز ورابيد فيينا النمساوي وبولتين النمساوي وسلوفان فيينا.

وتشهد التشيك ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا مؤخرا.