الأسطورة بانينكا يدخل المستشفى متأثرا بـ كورونا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 23:53

كتب : FilGoal

أنطوان بانينكا

أنطوان بانينكا

دخل أنتونين بانينكا أسطورة الكرة التشيكوسلوفاكية المستشفى متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا.

وأعلن نادي بوهيميانز والذي سبق بانينكا ارتداء قميصه عبر حسابه على "تم نقل أنتونين بانينكا إلى غرفة العناية المركزة اليوم وهو في حالة حرجة".

وأكمل النادي عن رئيسه الشرفي "قاوم، توندو (لقب بانينكا)".

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بانينكا عُرف بتسديدة ركلة الترجيح التي قادت منتخب بلاده للفوز بـ يورو 1976 على حساب ألمانيا.

وسدد بانينكا ركلة الترجيح بطريقة ساقطة لتصبح ماركة مسجلة باسمه حتى يومنا هذا، وسار على نهجه الكثير من النجوم واللاعبين.

بانينكا البالغ 71 عاما لعب بين 1967 و1993 في مسيرته وتواجد بالتشكيل المثالي لبطولة يورو 1976.

ولعب بانينكا لأندية بوهيمانز ورابيد فيينا النمساوي وبولتين النمساوي وسلوفان فيينا.

وتشهد التشيك ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا مؤخرا.

أنتونين بانينكا
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