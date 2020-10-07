الإتفاق لـ في الجول: انضمام أزارو؟ الصفقة الرسمية نعلن عنها عبر حساباتنا الرسمية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 21:17

كتب : بسام أبو بكر

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

أوضح خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الإتفاق السعودي موقف النادي من ضم المغربي وليد أزارو.

وقال الناصر لـ FilGoal.com: "ما زالنا في مرحلة التفاوض مع مسؤولي الأهلي لإنهاء الأمر بشكل نهائي للتعاقد مع المغربي وليد أزارو خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأضاف "عند اتمام أي صفقة بشكل نهائي يتم الإعلان في حسابات النادي الرسمية".

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وأتم "المسؤولون لا يحبون التطرق للأمور المادية الخاصة بإتمام الصفقة في الإعلام".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي طلب من الاتفاق الحصول على مليون و100 ألف دولار، فيما كان عرض الاتفاق الأول يصل لـ450 ألف دولار وهو ما تم رفضه، وطلب الأهلي زيادة المقابل المادي.

وبناء عليه عاد الاتفاق بعرض جديد قدره 700 ألف دولار بالإضافة لـ100 ألف هي مستحقات متأخرة عليه من قيمة استعارة أزارو من الأهلي في وقت سابق.

وهناك اتجاه في الأهلي للموافقة على العرض بسبب رغبة اللاعب في الانتقال ويتبقى فقط تلك الخطوة ليتم الانتقال بشكل نهائي.

هذا بالإضافة لرغبة الأهلي في إفساح قائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعبين جدد مثل بدر بانون وجاستون سيرينو.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق بأن الأهلي وماميلودي صنداونز حاليا في مرحلة من التوافق حول إمكانية انتقال جاستون سيرينو الجناح الأوروجواني للمارد الأحمر. (طالع التفاصيل)

وكان مصدر مقرب من بدر بانون قال لـFilGoal.com إن الأهلي أتم اتفاقه مع اللاعب على بنود التعاقد الشخصية وأن الرجاء المغربي منفتح لبيع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وليد أزارو الأهلي الاتفاق
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