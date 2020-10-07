مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(2) الأهلي.. نزول كهربا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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ق 59: نزول كهربا بدلا من عربي بدر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 40: خروج أيمن أشرف ونزول عمرو السولية

ق 17: جووووول هدف ثاني رائع من مروان محسن بعد جملة فنية رائعة واختراق من أحمد فتحي وتمريرة إلى مروان الذي راوغ المدافع ووضع الكرة في الشباك

ق 4: جوووول مروان محسن يسجل الأول

انطلاق المباراة

الأهلي إنبي الدوري المصري
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