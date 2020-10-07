انتهت في الدوري - بيراميدز (1) (0) نادي مصر.. فوز قاتل

يستضيف بيراميدز نادي مصر ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصافة، أما نادي مصر فضمن هبوطه رسميا ورصيده 21 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الإنتاج الحربي.

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نهاية المباراة

ق 91: محمد فاروق يسجل هدف التقدم القاتل لبيراميدز برأسية.

ق 70: فرص متتالية ضائعة من لاعبي بيراميدز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: عبد الله السعيد يهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة